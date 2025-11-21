Il leggendario chitarrista Davide Lo Surdo in Messico e Austria nel 2026

Davide Lo Surdo, figura leggendaria nella storia della musica e frequentemente celebrato come uno dei migliori chitarristi della storia, ha ufficializzato due nuovi appuntamenti: una tournée in Messico a marzo e un concerto a Vienna nel mese di aprile.

Il viaggio musicale in terra messicana, affidato all’organizzazione Legendcy MX, condurrà Lo Surdo attraverso alcune delle città più rappresentative del Paese e vedrà la partecipazione speciale della band messicana Obesity. Le date e le città saranno annunciate prossimamente.

Il 3 aprile, l’artista approderà a Vienna per esibirsi al G5 Live.

Acclamato da testate come Rolling Stone, GuitarraMX e Sanremo Music Awards per essere il chitarrista più veloce mai documentato, Lo Surdo continua a consolidare un’eredità artistica già straordinaria. La sua chitarra “DLS1” è custodita nella collezione permanente del Sigal Museum negli Stati Uniti, accanto a strumenti appartenuti a figure immortali quali Mozart e Chopin; un secondo esemplare è invece esposto stabilmente al Museo Nazionale della Musica dell’Avana. Ad Aarhus, in Danimarca, gli è stata dedicata una statua in bronzo, mentre il suo nome compare anche nel volume enciclopedico Rock Memories Vol. 2. Il London Daily News lo ha inoltre collocato al secondo posto nella graduatoria dei più grandi chitarristi di ogni epoca.