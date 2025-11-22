Formazione dai pompieri, corsi per operatori di autogru e soccorritori acquatici

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna si conferma punto di riferimento in Sicilia per la formazione specialistica, ospitando nelle scorse settimane due importanti appuntamenti dedicati all’aggiornamento professionale del personale operativo.

Il primo corso è stato rivolto agli operatori di autogru, con la partecipazione di dodici vigili provenienti dai Comandi di Enna e Caltanissetta. L’iniziativa ha permesso ai partecipanti di acquisire e consolidare le competenze necessarie per utilizzare in sicurezza ed efficacia i mezzi di sollevamento impiegati nelle operazioni di soccorso più complesse.

Parallelamente, il Comando ennese ha ospitato anche la selezione per soccorritori acquatici, alla quale hanno preso parte vigili del fuoco dei Comandi di Enna e Catania. Le prove hanno avuto lo scopo di verificare abilità tecniche, resistenza fisica e prontezza operativa richieste in interventi di salvataggio in ambiente acquatico.

«Questi momenti formativi confermano la centralità del nostro Comando nel panorama regionale», ha dichiarato il Comandante provinciale, architetto Erich Granata. «Enna si afferma sempre più come un polo strategico per la crescita professionale dei Vigili del Fuoco in Sicilia».

Le attività svolte rafforzano così il ruolo del territorio ennese come sede privilegiata per la formazione avanzata e la preparazione del personale impegnato quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini.