Il Città di Troina vince e convince: superato 2-0 lo Sporting Casale

Seconda vittoria consecutiva per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che quest’oggi, tra le mura amiche del “Silvio Proto”, ha battuto 2-0 lo Sporting Casale, guidato da mister Nicola Cosimano. Una vittoria ampiamente meritata e mai messa in discussione per i rossoblù che, nel corso dei novanta minuti, hanno offerto una prestazione degna di nota, senza mai rischiare nulla. Le reti di Comico e Signore, segnate tra il 13’ e il 15’ del primo tempo, permettono ai troinesi di salire a quota 11 punti in classifica, di avvicinarsi sempre di più alla zona play-off, che ora dista solo tre punti, e di allontanare ancora la zona play-out, distante ben 8 punti. Di seguito la cronaca e il tabellino del match.

PRIMO TEMPO: La prima occasione del match è per il Città di Troina, dopo nemmeno quaranta secondi, con una conclusione centrale di Drammeh dall’interno dell’area di rigore. Dopo un giro di lancette risponde lo Sporting Casale con una conclusione, dalla distanza, di Trovato, Cantale in tuffo sventa la minaccia. Al 7’ rossoblù vicinissimi al vantaggio: perfetto lancio di Plumari a cercare Signore che controlla la sfera e calcia a botta sicura, il tentativo del numero 10 rossoblù si infrange, però, sulla traversa. Al 13’ i padroni di casa sbloccano il risultato con Comico che, da circa 25 metri, mette a segno un vero e proprio eurogol. Due minuti più tardi rossoblù che concedono addirittura il bis: Biondi recupera palla nell’area di rigore ospite e serve Signore che, a porta vuota, deve solo appoggiare in rete. Un minuto più tardi ospiti che provano a reagire con Drago, Cantale però non si fa sorprendere e blocca la sfera. Al 19’ Sporting Casale ancora in avanti con un tentativo di Trovato dal limite dell’area, la conclusione del numero 32 ospite è, però, debole e centrale e non crea problemi all’estremo difensore rossoblù. Al 22’ si fa rivedere in avanti la truppa di mister Compagnone con una conclusione di Giamblanco, dalla lunga distanza, che si spegne fuori. Al 24’ Città di Troina ancora pericoloso: perfetto filtrante di Drammeh a cercare Biondi che, di prima intenzione, prova a superare Gullotta, l’estremo difensore giallorosso, però, in uscita, nega la gioia del gol all’attaccante troinese. Al 37’ padroni di casa in avanti ancora con Biondi che, dal limite dell’area, cerca l’incrocio dei pali, la sfera però termina alta di pochissimo. Dopo due minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO: La prima occasione della seconda frazione di gioco è per lo Sporting Casale, al 58’, con una conclusione di Palazzo, dal limite dell’area, che termina di poco alta. Al 70’ si fa vedere in avanti anche il Città di Troina con Biondi che vedendo il portiere ospite fuori dai pali prova a sorprenderlo con un pallonetto, Gullotta però non si fa sorprendere e, con un vero e proprio miracolo, evita il 3-0 rossoblù. All’81’ padroni di casa ancora una volta vicinissimi al gol: perfetto filtrante di Signore a cercare Comico che, di prima intenzione, colpisce la traversa dal limite dell’area. Un minuto più tardi a provarci è L’Episcopo dal limite dell’area, la sua conclusione, però, termina larga. All’86’ rossoblù ancora alla ricerca della terza rete: cross di Messina per L’Episcopo che, però, dall’interno dell’area di rigore, non impatta bene il pallone. Un minuto più tardi rossoblù che recriminano per un fuorigioco inesistente fischiato ai danni di Drammeh che aveva gonfiato la rete. All’89’ continua il forcing dei padroni di casa con Messina che colpisce il palo esterno dopo essersi abilmente liberato di un difensore avversario. Un minuto più tardi Città di Troina nuovamente pericoloso: perfetto filtrante di Zitelli a cercare L’Episcopo che si invola in area di rigore e prova la conclusione, sfera che termina fuori non di molto. Al 94’ l’ultimo squillo del match è sempre per la compagine rossoblù con Messina che, dal limite dell’area, non inquadra lo specchio della porta. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità.

IL TABELLINO:

CITTÀ DI TROINA: Cantale, Ferruzza, Plumari (75’ Messina), Giamblanco (54’ Cittadino), Romano, N. Trovato, Comico (94’ Pagana), Drammeh, Biondi (77’ L’Episcopo), Signore, Zitelli. A disp.: Calabrese, Bouko, Di Muni, Longhitano, Pappalardo. All. Compagnone.

SPORTING CASALE: Gullotta, Venia, Seydi, Liuzzo, Castelli, Cocimano (65’ Leocata), Barry (65’ Mondello), Palazzo, Gonzalez, Drago (72’ Scaffidi), Trovato. A disp.: Rapisarda, Privitera, Diallo, Saho, Yarboe. All. Cosimano.

ARBITRO: Savasta di Enna.

MARCATORI: 13’ Comico (T), 15’ Signore (T).

NOTE: Ammoniti Giamblanco (T), Zitelli (T), Plumari (T), Cittadino (T), Messina (T), Barry (S), Seydi (S), Trovato (S).





Luogo: Stadio Silvio Proto, Stadio “Silvio Proto”, TROINA, ENNA, SICILIA