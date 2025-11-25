Sottoscritta la convenzione tra il Libero Consorzio dei Comuni di Enna e il GAL Rocca di Cerere Geopark

Il 13 novembre scorso è stata sottoscritta la convenzione tra il Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Enna e il GAL Rocca di Cerere Geopark per disciplinare la collaborazione che il GAL potrà dare al Libero Consorzio nell’attuazione delle funzioni di promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale;

L’accordo nasce dall’interesse comune dei due soggetti di favorire l’integrazione delle diverse Strategie Regionali di Sviluppo Territoriale (SNAI, FUA, SIRU) nell’ambito dei Fondi strutturali Sicilia 2021-2027, in attuazione sul territorio della provincia di Enna. L’accordo introduce un approccio integrato allo sviluppo locale e mira a rispondere in modo efficace alle esigenze di sviluppo e alle sfide demografiche e ai bisogni dei territori.

Il Libero Consorzio si avvarrà del supporto del GAL Rocca di Cerere Geopark per perseguire diverse finalità, tra cui:

• la realizzazione di uno “Sportello Europa”, rivolto all’orientamento dei Comuni sui fondi europei e sulle opportunità di finanziamento;

• la collaborazione alla progettazione integrata, dalla definizione delle aree di intervento alla selezione delle azioni finanziabili;

• la promozione di progetti di sviluppo locale e iniziative di valorizzazione turistica e infrastrutturale.

La sottoscrizione della convenzione rappresenta un passo rilevante verso una governance territoriale più coordinata e una programmazione condivisa delle strategie di sviluppo provinciale considerato, inoltre, che il GAL Rocca di Cerere Geopark, ormai consolidatosi come agenzia di sviluppo locale, è il promotore e il soggetto gestore del “Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark” oltre che dell’ECOMUSEO Rocca di Cerere Geopark riconosciuto dalla Regione Siciliana.

“Abbiamo la necessità di concentrare gli sforzi per affrontare le sfide economiche sociali e demografiche dei nostri territori e tutto ciò è possibile attraverso la collaborazione tra le isttiuzioni locali e il GAL Rocca di Cerere – afferma il Presidente Michele Sabatino – che si candida ad essere l’Agenzia di Sviluppo del territorio ennese nel suo insieme!”.