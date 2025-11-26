Conferenza Regionale sul Dimensionamento Scolastico 2026-2027

Si è svolta ieri presso l’Assessorato regionale all’Istruzione, alla presenza delle OOSS del comparto scuola, la Conferenza Regionale sul Dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2026-2027. Presenti per ANIEF Fabio Ingraiti ed Emanuele Panebianco della segreteria regionale Sicilia.





Risulta confermata complessivamente la volontà di non procedere con nuovi tagli alle istituzioni scolastiche siciliane per il prossimo a.s. prendendo atto delle volontà emerse nelle conferenze provinciali; per la provincia di Messina si segnala l’istituzione di un Omnicomprensivo nel comune di Mistretta e per la provincia di Ragusa una variazione di un plesso tra due istituti comprensivi di Vittoria.

Lo stesso non può dirsi per la provincia di Enna dove, ancora una volta, l’Assessore regionale Girolamo Turano ha riproposto l’accorpamento tra l’Istituto “Farinato” e il “Colajanni”, nonostante le due sentenze negative – prima del TAR e poi del CGA Sicilia – che avevano già bocciato il precedente tentativo di accorpamento.

Si tratta dell’ennesima decisione inspiegabile e scellerata, che continua a penalizzare gravemente la già martoriata città di Enna, ignorando le reali esigenze del territorio e le chiare indicazioni della giustizia amministrativa.

Nel suo intervento il prof. Ingraiti ha ribadito con fermezza la netta contrarietà dell’ANIEF al dimensionamento, confortato dalla posizione di quasi tutti gli altri sindacati, tranne uno che ha votato in modo favorevole e confermando la totale opposizione alla decisione assunta dall’assessore Turano.

La comunità ennese, già duramente colpita da scelte che compromettono la presenza e la qualità dei propri presidi scolastici, merita rispetto e decisioni fondate su trasparenza, legalità e tutela del territorio.

“Le norme sul dimensionamento volute dal PNRR devono essere immediatamente riviste. Non è accettabile che l’unico parametro di riferimento sia il dato della popolazione scolastica residente nella regione perché questo dato, a causa anche della denatalità e della ripresa della emigrazione di intere famiglie verso il nord, rischia di ridurre drasticamente il numero delle istituzioni scolastiche autonome già pesantemente colpite né tiene conto della specifiche realtà territoriali della Sicilia quali le aree montane e le piccole isole “ ha dichiarato il presidente regionale ANIEF Sicilia Giovanni Portuesi.

“Auspico che l’Assessore Turano, il cui partito di riferimento è al Governo nazionale, faccia le adeguate pressioni affinchè la politica nazionale si accorga di questo obbrobio e provveda a rivedere i criteri da adottare per il prossimo dimensionamento ripristinando le decine e decine di istituzioni scolastiche perdute in questi anni” ha concluso Portuesi.

Il Presidente provinciale Anief Enna



