Volontariato ed educazione ambientale, il Kiwanis per i bimbi di Zafferana Etnea. Piantati due ciliegi

Zafferana Etnea (CT), 26 novembre 2025 – Sensibilizzare i bambini allo sviluppo sostenibile, promuovere la consapevolezza ambientale e la percezione del benessere psicofisico che deriva dalla natura e dal paesaggio intorno a noi.

Sono gli obiettivi di “Green Project”, iniziativa di volontariato del Kiwanis Club di Zafferana Etnea promossa dal presidente Salvatore Leone, dal segretario Luca Patanè e dai volontari del club che, nei giorni scorsi, ha visto due bei momenti all’insegna della creatività e dell’educazione ambientale con i piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo “Federico De Roberto”, plesso Maglia. Un progetto organizzato in partenariato con l’Associazione Trucioli, guidata da Lavinia Lo Faro, e finanziato da Fondazione Con il Sud attraverso il bando dedicato alla promozione del volontariato.

L’occasione si è presentata con la Giornata Mondiale degli Alberi del 21 novembre: una data alla quale i piccoli si sono accostati con un laboratorio di pittura (14 novembre) dal titolo “L’albero mi insegna”. Obiettivo: dipingere un albero dando forma e colori a immagini della loro fantasia. Ne è venuta fuori una raccolta di paesaggi pieni di suggestioni: alberi carichi di rosse mele dell’Etna, o di arance, ciliegi dai teneri fiori rosa che alludono alla primavera o grandi tronchi dai rami ormai spogli dove penzolavano le ultime foglie autunnali. “Un momento di riflessione – ha spiegato Lavinia Lo Faro di Trucioli, che ha fatto precedere la “sessione di pittura” da una breve lezione sulla flora e la fauna dell’Etna e dei suoi boschi – per ragionare insieme agli studenti su cosa possono insegnarci gli alberi: la pazienza, la forza, la collaborazione, la resilienza”. Con la guida di Stefania Mazzurco poi, avvocato di professione e acquarellista per passione, che ha “sposato” il progetto in pieno spirito di volontariato e affiancato i piccoli nella realizzazione dei loro piccoli capolavori.

Nel corso del secondo incontro, il 21 novembre, per la Giornata mondiale degli alberi, grandi e piccini sono stati impegnati nella piantumazione di due ciliegi nelle aiuole della scuola e sono stati premiati i tre disegni più belli, selezionati da una giuria formata dagli stessi studenti. Per i “vincitori” un set di acquerelli per incoraggiare il loro talento. Per tutti i bambini, insieme a un attestato di partecipazione, in dono una penna e un matitone multicolor.





Luogo: Zafferana Etnea, Piazzale Tien An Men, 15, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA