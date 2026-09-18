Incidente sulla A19, scontro tra autobus e tir: oltre 10 feriti, traffico in tilt

Grave incidente stradale sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania, all’altezza del chilometro 116, nel tratto compreso tra le gallerie di Enna e Caltanissetta.

Tir ed autobus coinvolti

Secondo le prime informazioni, un autobus e un autocarro sono rimasti coinvolti in uno scontro.Sarebbero più di dieci le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della Polizia Stradale per prestare assistenza ai coinvolti e gestire la viabilità.

Traffico in tilt

A causa dell’incidente, il traffico risulta completamente bloccato nel tratto interessato. Sono in corso le operazioni di soccorso e i primi accertamenti sulla dinamica dell’incidente.