A Leonforte nasce “Memory”, il memoriale digitale al servizio dei cittadini
Comunicati Stampa - 27/11/2025
Il Comune di Leonforte ha attivato dal 3 novembre 2025 “Memory”, un nuovo servizio gratuito
dedicato ai cittadini che desiderano ricordare e commemorare i propri cari in modo semplice e
moderno, senza rinunciare al legame con il cimitero comunale e la tradizione locale.
Grazie a una piattaforma digitale e a specifici QR code installati sui tabelloni informativi del cimitero
comunale, le famiglie possono creare un memoriale on-line per ogni defunto: una pagina personale
con foto, biografia, ricordi e dediche, accessibile inquadrando il codice con il proprio smartphone,
anche da parte di chi vive lontano da Leonforte.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il team di Memory, un
progetto ideato da giovani del territorio che hanno scelto di restare in Sicilia e mettere le proprie
competenze digitali al servizio della comunita , con l’obiettivo di preservare la memoria collettiva e
rafforzare il legame tra generazioni.
Il servizio e completamente gratuito per i cittadini: per creare un memoriale e sufficiente collegarsi
alla piattaforma app.memorycloud.it, selezionare Leonforte, registrarsi e inserire le informazioni
richieste (foto, testi, ricordi). In alternativa, le famiglie possono farsi supportare dagli operatori
durante gli incontri e le iniziative che verranno organizzate sul territorio.
«Memory e nato da un’esperienza personale di lutto e dal desiderio di non lasciare andare via, con il
passare degli anni, le storie e i volti delle persone che abbiamo amato – racconta Giuseppe Rossino,
fondatore di Memory. – Con Leonforte abbiamo trovato un’Amministrazione attenta e sensibile:
insieme vogliamo costruire un vero “Archivio della Memoria di Leonforte”, accessibile anche ai
leonfortesi emigrati, perche nessuno venga dimenticato».
Per maggiori informazioni sul servizio e possibile:
– visitare il sito: www.MemoryCloud.it
– oppure scrivere a: info@memorycloud.i