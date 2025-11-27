Dolci di Valguarnera, 8 mila euro dalla Regione per la promozione

Un contributo di 8 mila euro dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura per la valorizzazione dei dolci tipici del territorio, dal buccellato alla pasta di mandorla, fino alla castagnola di ricotta. Ad annunciarlo è la sindaca Francesca Draià che ringrazia il Governo Regionale e l’Assessore Luca Sammartino per la costante attenzione e vicinanza verso Valguarnera.

La sindaca

“La promozione del territorio e delle sue eccellenze produttive -dichiara Draià-rappresenta da anni uno dei pilastri dell’azione politica dell’Amministrazione, che continua a sostenere iniziative volte a preservare le tradizioni locali e favorire lo sviluppo culturale ed economico del paese. A seguire, nei prossimi giorni i dettagli della manifestazione.