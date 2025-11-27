Il match perfetto, quando l’eccellenza incontra la tradizione: campioni a tavola e in campo

Giovedì alle 18.30 a Casa Enna l’Accademia Italiana della Cucina e l’Enna Calcio presentano “Il match perfetto”, un incontro su sport, nutrizione e prevenzione cardiologica che mette a confronto esperti, medici e protagonisti del calcio locale. Apriranno i saluti Marina Taglialavore (delegata Accademia Italiana della Cucina di Enna), Fabio Montesano (vice delegato Accademia e direttore generale Enna Calcio) e Luigi Stompo (presidente Enna Calcio). Interverranno Sandra Greco (European Sport Nutrition Society Member; FIFA Football Medicine Specialist) su “Performance a km zero”, Carmelo Battaglia (Dirigente Medico Cardiologia UTIC, Ospedale Umberto I — ASP 4 Enna) e accademico su “Dal piatto alla prevenzione: lo sport e la nutrizione che salvano il cuore”, e Mario Rizzo (medico sociale Enna Calcio) su “La dieta mediterranea tra storia e calcio”. Contributi anche del tecnico Francesco Passiatore e del portiere Andrea Loliva sulle esperienze pratiche di alimentazione nello sport. Modererà Manuel Bisceglie (ufficio stampa Enna Calcio).