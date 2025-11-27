La Banca del tempo distribuisce vestiario e accessori per la casa

Alla Banca del Tempo di Enna , l’associazione utile a tutti, recita lo slogan, la solidarietà non si concretizza solo a Natale. Così, anche quest’anno, il gruppo dei soci hanno organizzato, domenica 14 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, presso la scuola elementare di Fundrisi, in piazza Santa Venera la giornata dell’Amicizia, Solidarietà e Gentilezza un appuntamento nel corso del quale verranno distribuiti capi di abbigliamento, scarpe, camicie, borse e accessori per la casa.

“ E’ un momento difficile per tante famiglie straniere e non – dice la presidente della Banca del Tempo, Rita Lo Giudice La Paglia – La nostra idea di solidarietà è quella della concretezza con l’aiuto a chi è in difficoltà. Per questo, invitiamo, tutti quanti fossero interessati a presentarsi alla scuola elementare Fundrisi per ritirare quanto abbiamo raccolto con grande amore”.

Per chi volesse contribuire all’iniziativa donando vestiario, giocattoli o accessori per la casa, in buone condizioni, può farli recapitare alla sede della Banca del Tempo, presso la scuola Fundrisi, sabato, 13 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00.