A19, nuova chiusura allo svincolo di Enna: come cambiano i percorsi

Nuovi disagi in vista per gli automobilisti che percorrono l’autostrada A19 “Palermo–Catania”. A partire dalle ore 7.00 del 1° dicembre 2025 e fino alle 6.00 del 6 dicembre 2025, sarà infatti nuovamente chiuso lo svincolo di Enna, con importanti limitazioni alla circolazione.

Cosa accadrà

Nel dettaglio, verranno interdetti al traffico sia la rampa di uscita in direzione Palermo, sia la rampa di ingresso verso il capoluogo siciliano. Una chiusura completa, quindi, per chi viaggia da e verso Palermo utilizzando lo svincolo ennese.

Per gli automobilisti la viabilità subirà alcune modifiche obbligate

Per raggiungere Enna sarà necessario uscire allo svincolo di Mulinello e proseguire lungo la SS 192, che diventerà la principale alternativa per immettersi nel capoluogo provinciale.

Per recarsi a Palermo da Enna, invece, le soluzioni saranno due

O imboccare l’autostrada dallo svincolo di Ferrarelle, ma solo per le autovetture o un alternativa utilizzare lo svincolo di Caltanissetta, che resterà aperto a tutti i veicoli