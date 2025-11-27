Incidente sulla A19, camion finisce fuori strada

Un incidente stradale si è verificato sulla A19 nel tratto in prossimità dello svincolo di Mulinello. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autocisterna adibita al trasporto di gasolio è finita fuori strada ma per fortuna il mezzo era scarico.

Il soccorso dei vigili del fuoco

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno prestato soccorso al conducente del camion: l’uomo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sono ritenute gravi. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale ed il personale dell’Anas.