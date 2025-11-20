Incidente sulla A19 a Mulinello, 4 mezzi coinvolti, 2 feriti, uno è grave in ospedale

Incidente stradale sulla A19 nel tratto di Enna in direzione Palermo. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione della Polizia stradale di Enna nell’impatto, avvenuto in prossimità dello svincolo di Mulinello, sono rimasti coinvolti 4 mezzi, tra cui 3 auto ed un furgoncino.

I soccorsi

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Enna per soccorrere le vittime, alcuni delle quali sono state estratte dai veicoli. Due le persone rimaste ferite, una è in gravi condizioni ed è stata trasportata in codice rosso con l’ambulanza all’ospedale Umberto I di Enna. L’autostrada è bloccata e solo nelle prossime ore sarà possibile riaprirla.