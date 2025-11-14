Lavori sulla A19, senso unico alternato sulla rampa da Enna a Palermo dal 17 al 28 novembre

Fra lunedì 17 novembre e venerdì 28 novembre verrà istituito un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico in corrispondenza delle rampe dello svincolo di Enna in direzione Palermo, ubicate lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

I lavori

Una decisione assunta dall’Anas per alcuni lavori di rifinitura sul viadotto Euno e sulle rampe dello svincolo di Enna. Il provvedimento garantirà all’utenza di poter usufruire della rampa di ingresso e della rampa di uscita dalla città di Enna in direzione Palermo senza dover patire alcun disagio. Resteranno, invece, pienamente fruibili e senza alcuna limitazione le rampe di ingresso e uscita autostradale della carreggiata in direzione Catania