Lavori sulla A19, chiude fino al 15 novembre la rampa da Enna verso Palermo, ecco le alternative

Sarà chiusa a partire da lunedì 10 novembre a partire dalle 8 fino alle 6 del 15 novembre la rampa di ingresso in autostrada da Enna verso Palermo. Si tratta di lavori concernenti l’installazione dei giunti di dilatazione, che hanno già interessato anche la rampa di ingresso verso Enna proveniente da Catania.

Il percorso dei mezzi leggeri

Chi da Enna vorrà raggiungere l’autostrada in direzione Palermo avrà diverse alternative in baso al mezzo utilizzato. I mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate percorreranno la strada statale 121 fino al km 112,400, proseguiranno lungo la strada comunale per poi immettersi sulla A19 al km 112,400 tramite la piazzola Ferrarelle.

I mezzi pesanti

I mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate potranno percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 192, proseguiranno lungo la strada statale 92 fino all’incrocio con la strada provinciale 7° e si immetteranno sull’A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo; I mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa): può percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 122, proseguire lungo la strada statale 122 fino all’incrocio con la strada statale 626, proseguire sulla strada statale 626 fino all’incrocio con la strada statale 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta