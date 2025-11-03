Al via i lavori sulla A19, chi da Catania va a Enna uscita a Mulinello, così fino all’8 novembre
Enna-Cronaca - 03/11/2025
E’ iniziata oggi la nuova Odissea attorno allo svincolo di Enna della A19 per consentire al personale dell’Anas di installare i giunti di dilatazione delle rampe. Gli interventi, secondo quanto previsto dai tecnici, dovrebbero concludersi il 15 novembre.
La chiusura di oggi fino all’8 novembre
Nella giornata di oggi, è stata chiusa fino all’8 novembre al traffico la rampa di uscita dall’autostrada in direzione Palermo.
Coloro che provenienti da Catania percorrono la A19 nella carreggiata in direzione Palermo e diretti ad Enna potranno uscire dall’autostrada dallo svincolo di Mulinello proseguire sulla strada provinciale 7A fino all’incrocio con la strada statale 192, percorrere la strada statale 192 fino all’incrocio con la strada statale 117 BIS e percorrere quest’ultima fino all’arrivo ad Enna.
La seconda parte dei lavori: chi da Enna deve raggiungere Palermo
Dal 10 al 15 novembre ci sarà la seconda parte dei lavori con la chiusura al traffico della rampa di ingresso dall’autostrada situata lungo la carreggiata in direzione Palermo.
Colore che da Enna dovranno immettersi in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo verranno suddivisi in base alla massa complessiva del mezzo utilizzato: i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate percorreranno la strada statale 121 fino al km 112,400, proseguiranno lungo la strada comunale per poi immettersi sulla A19 al km 112,400 tramite la piazzola Ferrarelle; i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate potranno percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 192, proseguiranno lungo la strada statale 92 fino all’incrocio con la strada provinciale 7° e si immetteranno sull’A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo.
I mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa): può percorrere la strada statale 117 Bis fino all'incrocio con la strada statale 122, proseguire lungo la strada statale 122 fino