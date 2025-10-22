A19, sistemati i blocchi per il viadotto a Catenanuova

Sono state completate le operazioni di varo di alcuni conci situati al viadotto Alfio, lungo la carreggiata della A19 nel territorio di Catenanova, in direzione Catania. Lo riferisce l’Anas per cui nei mesi scorsi il viadotto era stato demolito e, ad oggi, sono in corso le fasi di risanamento strutturale e di ricostruzione.

Il viadotto

Il viadotto Alfio è composto da 26 campate in calcestruzzo armato precompresso, la sua lunghezza complessiva è pari a 887 metri. I lavori sono finalizzati all’ adeguamento sismico e statico delle strutture del viadotto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni del 2018.

Dopo aver demolito gli impalcati in cemento armato si sta procedendo alla ricostruzione delle 26 campate a struttura mista acciaio-calcestruzzo.

Gli interventi

A causa del degrado delle strutture di appoggio degli impalcati, è stato previsto il completo risanamento strutturale dei pulvini con reintegro/incremento delle armature. Sulle pile e sulle spalle, trovate in un discreto stato conservativo, saranno svolti interventi puntuali di ripristino per preservare l’opera dagli agenti atmosferici.

“L’attuale avanzamento dei lavori è pari al 40% del contratto che ammonta ad 19,65 milioni di euro, il tutto è in linea con il cronoprogramma stabilito. Tutti gli interventi risultano pianificati e programmati al fine di consentire l’apertura del nuovo viadotto per l’estate 2026” fanno sapere dall’Anas