Caso Enna, scontro nel Pd siciliano: il segretario di Catania attacca Enzo Bianco pro Crisafulli

Lo scontro interno al Partito Democratico siciliano, innescato dal “caso Enna”, raggiunge uno dei suoi punti più alti. Se le critiche di Enzo Bianco verso la segreteria regionale con la richiesta di un passo indietro, avevano già agitato le acque, la risposta del segretario provinciale del PD di Catania, Giuseppe Pappalardo, sposta lo scontro sul piano della legittimità politica, trasformando la candidatura di Mirello Crisafulli nel detonatore di una crisi nel partito in Sicilia.

L’affondo di Pappalardo: “Bianco chiarisca la sua posizione”

Non usa mezzi termini Giuseppe Pappalardo nel replicare alle accuse dell’ex sindaco di Catania, strenuo sostenitore della candidatura a sindaco di Enna di Crisafulli a cui il Pd siciliano ha negato il simbolo.

“Prima di chiedere passi indietro o dimissioni ad altri sarebbe opportuno che l’on. Bianco chiarisse la propria posizione rispetto al partito”, esordisce il segretario provinciale dem. Pappalardo lancia un’accusa pesante, rivelando un dettaglio che mette in discussione l’appartenenza stessa di Bianco ai Dem: “il rinnovo della tessera non è avvenuto già dal 2025”. Secondo il vertice catanese, le pretese di Bianco risulterebbero “difficilmente comprensibili”, specie alla luce di posizioni passate giudicate distanti dalla linea del partito, come la partecipazione alla manifestazione pro-Ponte con il ministro Salvini e il sostegno al referendum sulla giustizia in linea con la destra

La miccia ennese e l’attacco a Barbagallo

Al centro della contesa resta la città di Enna. Bianco aveva duramente contestato la guida regionale di Anthony Barbagallo, denunciando la mancanza di “quel clima di armonia, di ricerca dell’unità e di voglia di andare insieme”. L’ex ministro ha preso apertamente le parti di Mirello Crisafulli, definendolo l’amministratore “voluto dalla comunità locale” e il “candidato migliore” per Enna. Bianco è arrivato a sfidare apertamente i vertici regionali, annunciando un colloquio con Elly Schlein per spiegare la vicenda ennese e promettendo di fare campagna elettorale al fianco di Crisafulli.