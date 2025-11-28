Le contrade a secco, prefetto e Comune al Consorzio di bonifica: torni l’erogazione idrica

Il prefetto ed il Comune di Enna hanno scritto al Consorzio di bonifica di Enna per sollecitare il ripristino dell’erogazione idrica nelle contrade Calderai, Rossi, Mulinello, Gelsi e Berardi Giannacca.

La denuncia

I residenti e proprietari delle diverse aziende agricole che ricadono nella zona, nei giorni scorsi, hanno denunciato, con una lettera al prefetto ed al sindaco di Enna, questa criticità capace di mettere a dura prova le famiglie e l’attività economica, quest’ultima fortemente a rischio.

Le note al Consorzio di bonifica del prefetto e del Comune

Il rappresentante di Governo, nella sua comunicazione, ha sollecitato il commissario straordinario del Consorzio di bonifica ed il sindaco a valutare l’adozione di misure per garantire il servizio idrico. Da parta sua, il Comune di Enna, in un altro atto, ha sollecitato il Consorzio a ripristinare l’erogazione dell’acqua nell’arco di pochissimo tempo. A quanto pare, secondo fonti di ViviEnna, in alcune zone l’acqua sarebbe ritornata.