Elezioni a Enna, il Psi si schiera con De Rose

Il Partito Socialista Italiano di Enna ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Enna di Ezio De Rose.

La scelta politica e il contesto locale

La decisione arriva al termine di una valutazione interna, con l’obiettivo dichiarato di individuare una proposta ritenuta più solida sul piano amministrativo. In un quadro politico ancora fluido, il PSI punta su una candidatura considerata in grado di aggregare diverse esperienze civiche e politiche.

Il ruolo della lista Enna Futura

I socialisti aveva aderito nei mesi scorsi all’iniziativa di Enna Futura – schierata con De Rose – che aveva lanciato la candidatura a sindaco di Paolo Gargaglione, poi ritiratosi dalla corsa a seguito della convergenza del Centrodestra sul nome del medico. “Il PSI partecipa a questo percorso attraverso la lista civica Enna Futura, animata da Paolo Gargaglione, ritenuta uno spazio adeguato per contribuire alla costruzione di un progetto serio e coerente per la città” si legge nella nota

Le dichiarazioni del segretario Genovese

A spiegare la linea è il segretario provinciale Alessio Genovese, che parla di una scelta basata su criteri di “responsabilità” e sulla necessità di garantire stabilità amministrativa. Secondo il PSI, la competizione elettorale si gioca oggi più sulla credibilità delle proposte che sulle tradizionali appartenenze politiche, in un contesto dove restano ancora aperti diversi scenari.