Incidente sulla A19: Tir carico d’acqua si ribalta a Gerbini, traffico in tilt verso Catania

Un grave incidente stradale ha scosso la mattinata lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, provocando pesanti rallentamenti e momenti di forte apprensione per gli automobilisti in transito. L’episodio si è verificato nel tratto a ridosso dello svincolo di Gerbini: un autoarticolato, che trasportava un ingente carico di cestelli d’acqua minerale, è finito fuori controllo, occupando gran parte della carreggiata e disperdendo parte del materiale.

La dinamica: lo scoppio dello pneumatico

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione al vaglio della Polizia Stradale di Enna, l’incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di una gomma

L’esplosione di uno dei pneumatici ha reso il Tir ingovernabile; il conducente ha tentato una manovra d’emergenza per stabilizzare il veicol, ma l’inerzia del carico di acqua ha facilitato il ribaltamento del mezzo su un fianco. Il Tir si è adagiato lungo l’asfalto, bloccando le corsie di marcia e creando un muro di lamiere e plastica che ha interrotto la normale circolazione.

Ferito il conducente: soccorsi in codice giallo

Immediato l’allarme lanciato dagli altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Sul luogo dell’incidente è giunto il personale del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure all’autotrasportatore. L’uomo, visibilmente scosso e con diverse contusioni riportate nell’impatto e nel successivo ribaltamento della cabina, è stato estratto dall’abitacolo e stabilizzato.

Il conducente è stato successivamente trasportato in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, nonostante la spettacolarità dell’incidente e i gravi danni riportati dal mezzo, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. I medici stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per escludere traumi interni o complicazioni legate al forte shock subìto durante l’incidente.

Viabilità compromessa: prevista la chiusura del tratto

Le ripercussioni sul traffico sono state pesanti fin dai primi minuti successivi allo schianto. Attualmente, per consentire il deflusso delle auto incolonnate, i mezzi procedono su una sola corsi*, quella di sorpasso, sotto la stretta sorveglianza degli agenti della Polizia Stradale e del personale Anas, impegnati a mettere in sicurezza l’area.

Tuttavia, il disagio è destinato ad aumentare nelle prossime ore. È probabile la chiusura totale del tratto interessato per permettere l’arrivo delle gru speciali necessarie alla rimozione del Tir e alla bonifica del manto stradale, invaso dai detriti e dal carico disperso.