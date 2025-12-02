Incidente sulla A19 a Gerbini: motociclista ferito, traffico in tilt in direzione Catania

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla A19 Palermo–Catania, poco prima dello svincolo di Gerbini in direzione Catania.

Le code per i lavori tra Gerbini e Motta Sant’Anastasia

Un motociclista, nel tentativo di evitare le lunghe code formatesi a causa della chiusura per lavori della carreggiata — intervento avviato ieri tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia — ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail.

Ferito trasportato al San Marco di Catania

L’uomo ha riportato ferite in diverse parti del corpo ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario, quindi trasferito in ambulanza all’ospedale San Marco di Catania, dove è stato preso in carico dai medici.

Traffico bloccato e disagi per gli automobilisti

L’incidente ha aggravato una situazione viaria già critica: l’autostrada in direzione Catania è momentaneamente bloccata, con code che continuano ad aumentare. La chiusura del tratto per lavori, infatti, aveva già provocato rallentamenti e pesanti disagi agli utenti, costretti a procedere su percorsi alternativi o in colonnine quasi ferme.

Lo svincolo di Enna chiuso

Le problematiche sulla A19 non si limitano però al tratto catanese: restano infatti significativi i disagi anche più a nord, dove lo svincolo di Enna in direzione di Palermo è chiuso per lavori e rimarrà inaccessibile fino al 6 dicembre. Una situazione che, complessivamente, sta mettendo a dura prova la circolazione lungo una delle arterie più importanti dell’Isola, proprio in un periodo di intenso traffico pendolare e commerciale.

Polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Presenti anche le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza della carreggiata.