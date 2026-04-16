Lavori sulla A19, chiusura degli svincoli di Enna e Caltanissetta

Nuovi interventi di manutenzione lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” comporteranno una serie di limitazioni alla circolazione nei prossimi giorni, con potenziali disagi per i viaggiatori diretti o provenienti dal capoluogo ennese. Anas Sicilia ha infatti programmato delle ispezioni periodiche alle opere d’arte dell’infrastruttura, rendendo necessarie alcune variazioni al normale flusso veicolare.

I rallentamenti

I primi rallentamenti sono previsti per la serata di mercoledì 22 aprile. Dalle ore 21:00 e fino alle 6:00 del mattino successivo, all’interno della galleria Tremonzelli, sarà istituito il senso unico alternato. La viabilità sarà regolata sul posto tramite impianto semaforico e personale moviere.

La chiusura degli svincoli di Enna e Caltanissetta

La situazione si farà più critica nella notte di giovedì 23 aprile, quando è programmata la chiusura totale del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, in entrambe le direzioni. Anche in questo caso, il provvedimento sarà in vigore dalle ore 21:00 fino alle 6:00 del giorno seguente

I percorsi alternativi

Per sopperire alla chiusura del tratto, Anas ha indicato gli itinerari alternativi obbligatori:

Direzione Catania (da Palermo): i veicoli dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Caltanissetta, immettersi sulla SS 640, proseguire sulla SS 626 fino all’incrocio con la SS 122, e continuare su quest’ultima fino alla SS 117 BIS [3]. Sarà quindi possibile rientrare in A19 attraverso lo svincolo di Enna

Direzione Palermo (da Catania) per chi viaggia in direzione del capoluogo siciliano, l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Enna. Il percorso suggerito prevede il transito sulla SS 117 BIS in direzione Caltanissetta, proseguendo sulla SS 122 e successivamente sulla SS 626 e SS 640, fino al rientro in autostrada allo svincolo di Caltanissetta.