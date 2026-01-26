Corsa a sindaco, fronte Gargaglione si allarga: il Psi aderisce a Enna Futura, stallo nel Centrodestra

Il Fronte che guarda alla candidatura a sindaco di Enna di Paolo Gargaglione si allarga. Il Psi ha comunicato l’adesione a Enna Futura, il movimento nato nelle settimane scorse che vede tra i protagonisti il consigliere comunale d’opposizione Dario Cardaci a sostegno dell’attuale presidente del Consiglio che è capo del coordinamento di Enna Futura.

Il segretario del Psi Genovese

“In questo modo intendiamo rafforzare il fronte riformista all’interno di un progetto costruito anche sui nostri valori. Consolidare un asse politico, che potenzi l’idea di sviluppo sostenuta da Paolo Gargaglione e dalle altre espressioni del movimento non può che esaltare l’idea di dare alla politica il giusto senso per una proposta partecipata e condivisa sul governo della Città” afferma Alessio Genovese, segretario provinciale del PSI annuncia così l’adesione del partito ad Enna Futura.

Cardaci: “Passo significativo”

Per Cardaci, l’adesione del Psi “rappresenta un passo significativo nella costruzione di una coalizione sempre più ampia e rappresentativa, che arricchisce il progetto di Enna Futura non solo di sensibilità e competenze, ma anche di una grande tradizione politica da sempre attenta ai diritti, alla coesione sociale ed alla modernizzazione delle istituzioni locali”.

Lantieri per Gargaglione

Con Gargaglione c’è un sostegno politico forte, quello della forzista, Luisa Lantieri, d’altra parte lo stesso presidente del Consiglio è legato ad esponenti di primo piano del partito, come Edy Tamajo, fortemente appoggiato alle ultime elezioni europee.

Lo stallo nel Centrodestra

Il Centrodestra, però, è ancora frammentato e se Fratelli d’Italia chiede la convocazione di un tavolo, il Mpa-Grande Sicilia, che nelle settimane scorse aveva creato un fronte centrista e riformista con Noi Moderati, l’ex assessore Alloro ed il dem Paolo Garofalo, non ha sciolto le riserve se proseguire sul percorso iniziato, anche se sembra azzoppato, o rispondere all’appello di FdI, fresco di un vertice romano, come anticipato da ViviEnna.

I falconiani

La frammentazione certamente aiuta a consolidare la candidatura di Gargaglione anche se Forza Italia non è affatto compatta con lui: i falconiani, che nell’Ennese sono rappresentati dall’assessore ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo e dal vicesegretario provinciale, Francesco Occhipinti, hanno scaricato Lantieri e sul candidato a sindaco, hanno affermato che sarebbe preferibile pescare nell’amministrazione Dipietro.