“Un dono x un sorriso”: gli studenti della 3ª B della Scuola “De Amicis” – plesso Garibaldi – volontari per un giorno

Nell’ambito del progetto solidale “Un dono x un sorriso”, l’associazione La Tenda ETS–ODV ha ospitato gli alunni della classe 3ª B dell’I.C. “De Amicis” – plesso Garibaldi, protagonisti di una giornata di volontariato dedicata alla solidarietà e alla cittadinanza attiva.

Guidati dalle insegnanti prof.ssa Antonella Passione e prof.ssa Angela Caruso, e accompagnati dalla dott.ssa Damiana Falduto, gli studenti hanno preso parte a una work experience che li ha visti impegnati in diversi laboratori pratici: confezionamento di doni destinati agli utenti dell’associazione, allestimento della sede con decorazioni natalizie e realizzazione di biglietti di auguri personalizzati, pensati per portare un messaggio di vicinanza e calore umano durante le festività.

Le volontarie Rosetta Palermo e Paola Gurrera, che hanno seguito i ragazzi durante tutte le attività, hanno evidenziato come la giornata sia stata caratterizzata da «collaborazione, creatività e spirito di squadra».

«Gli studenti – hanno aggiunto – hanno dimostrato grande sensibilità e una sorprendente capacità di mettersi al servizio degli altri, lasciando un segno positivo nell’ambiente e nelle persone che hanno incontrato».

Al termine dell’esperienza, l’associazione ha consegnato a ciascun partecipante un attestato di “Volontario per un giorno”, riconoscimento simbolico del loro impegno e testimonianza di un percorso formativo che arricchisce non solo il curriculum scolastico, ma soprattutto quello umano.

Il progetto “Un dono x un sorriso” conferma l’impegno dell’associazione La Tenda ETS–ODV nel promuovere la cultura della solidarietà e nel coinvolgere le nuove generazioni in iniziative di responsabilità sociale.



