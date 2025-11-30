Apertura dell’anno accademico a Enna per il corso di Hospitality Management

Si è svolta nella sede accreditata di ENAIP Enna I.S., l’inaugurazione dell’Anno accademico 2025 dell’ITS Academy Fondazione Archimede per il corso di Hospitality Management (HOMA). All’appuntamento erano presenti i rappresentanti della Fondazione, tra cui la direttrice dell’Area Didattica e Orientamento Angela Campisi, la direttrice generale Adele Allegra e la tutor didattica Melania Marchì. Hanno partecipato inoltre studenti, docenti, stakeholder locali e rappresentanti di enti e imprese partner.

L’offerta formativa

Il presidente di ENAIP Enna, Totò Marchì, e il direttore Salvo Notararigo hanno portato i loro saluti istituzionali, richiamando l’attenzione sul valore dell’offerta formativa legata al nuovo corso HOMA, che si affianca al percorso in Food & Wine avviato lo scorso anno. Entrambi hanno evidenziato la collaborazione con la Fondazione Archimede e hanno anticipato l’avvio di un ulteriore progetto formativo, dedicato a un diverso segmento culturale e turistico, da realizzarsi in una sede già individuata in un altro comune della provincia. L’iniziativa prevede il coinvolgimento di partner istituzionali, istituti scolastici superiori, ordini professionali, aziende e amministrazioni locali.

La collaborazione con la Kore

Il corso in Hospitality Management nasce in collaborazione con gli istituti superiori del territorio, con l’Università Kore di Enna, con altre agenzie formative e con le organizzazioni produttive del comparto turistico-alberghiero. L’obiettivo è formare tecnici specializzati nella gestione sostenibile delle strutture ricettive, con competenze orientate alla qualità dei servizi e all’occupabilità nel settore. Il percorso prevede attività didattiche tenute da professionisti provenienti dal mondo delle imprese e periodi di stage presso strutture turistiche e alberghiere, combinazione ritenuta determinante ai fini del placement.

Durante l’inaugurazione sono intervenuti rappresentanti istituzionali e manager del settore, che hanno sottolineato il ruolo strategico dell’alta formazione tecnica nel contesto economico e occupazionale locale.