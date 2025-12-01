Festa ad Enna per i 101 anni della signora Salerno

101 anni per Concetta Scarlata, ennese, conosciuta da tutti come signora Salerno, dal cognome dell’amato marito Paolo che sposò nel lontano 1957. Nata il 30 novembre del 1925, quarta di 10 figli, la signora Salerno fa parte dei 23.548 centenari in Italia.

I suoi interessi

Lucida ed ironica, da giovane ha diretto il Ciss, Centro Italiano Solidarietà Sociale, una delle prime scuole di formazione professionale. Madre di due figlie, Mariella ed Adriana, nonna di 4 nipoti, ieri la signora Salerno ha festeggiato il suo traguardo insieme anche ai generi Sergio ed Antonio. Non è raro incontrarla sulla panchina di piazza San Tommaso. Nonostante la sua veneranda età, infatti, non rinuncia alla sua passeggiata, sempre rigorosamente ben vestita ed elegante.