Qualità della vita, Enna guadagna 10 posizioni ma crolla per reddito, cultura e fuga dal territorio

Seconda in Sicilia per qualità della vita ma 87esima nella classifica nazionale stilata da Il Sole 24 Ore giunta alla 36sima edizione. E’ la situazione della provincia di Enna, che rispetto al precedente report ha guadagnato 10 posizioni, sulla scorta di 90 indicatori, tra cui benessere, ricchezza, servizi, sanità e lavoro tanto per citare quelli tra i più importanti. Manco a dirlo in testa ci sono i territori del Nord Italia: a guidare la classifica Trento, seguita da Bolzano ed Udine, malissimo le siciliane. Ultima è Reggio Calabria che si conferma fanalino di coda.

Ecco la classifica delle siciliane

A guidare questa sconfortante classifica è Ragusa che si trova all’82esima posizione, poi ci sono Enna (87esima), Messina (91esima), Trapani (93esima), Agrigento (95esima) Catania (96esima), Palermo (97esima), Caltanissetta (103esima), e Siracusa (106esima).

Il meglio ed il peggio di Enna

La provincia di Enna è, però, in cima, al secondo posto per incidenti stradali mentre è 107esima per presenza di impianti fotovoltaici, a testimonianza del poco uso di fonti rinnovabili. Un dato che incide considerato che l’Europa sta, con molta fatica, provando ad abbattere le emissioni di anidride carbonica, scommettendo sulla Transizione energetica. Solo che la provincia, stando al report, utilizza altre fonti, al punto da salire al 42esimo posto

Economia e Lavoro

Scorrendo le altre voci, Enna si colloca al 93esimo posto per le retribuzioni medie annue dei lavoratori dipendenti, inoltre in provincia le pensioni sono basse, tale da meritare il 95esimo posto mentre sale al 21esimo posto per mensilità di stipendio per comprare casa, salvo poi crollare al 104esimo posto per reddito medio disponibile pro capite.

Per quanto concerne le iscrizioni di nuove imprese, la provincia di Enna si attesta al 101esimo posto, però quelle che ci sono tengono, infatti è al 19esime posto per cessazione di imprese, al 15esimo per fallimento. Un disastro è la quota di export: 106esima.

La sicurezza è il punto forte

E’ la sicurezza il vero punto di forza della provincia: detto degli incidenti stradali, Enna è al settimo posto per percezione della sicurezza ma è lentissima la giustizia: 100esima in Italia per la durata media dei procedimenti civili, è quarta per indice di criminalità e furti in abitazione

Istruzione

La fotografia dell’istruzione è preoccupante: Enna è 95esima alla voce “persone con almeno un diploma”, 97esima per l’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, 86esima per speranza di vita alla nascita. Per quanto concerne la sanità è 29esima per i medici di medicina generale, 57esima per mortalità da tumore e poi il solito problema: lo spopolamento. La provincia è 104esima nel saldo migratorio totale, la differenza tra iscritti e cancellati all’anagrafe per trasferimento.

I servizi

La provincia ennese è al 106esimo posto per i servizi online dei Comuni che, di fatto, sono refrattari alla tecnologia. La qualità di vita degli anziani pone il territorio al 76esimo posto, scende all’82esimo per quella dei bambini.

Cultura e tempo libero

Agli ennesi piace poco, secondo il Sole 24 Ore, andare a votare: la provincia è al 101esimo posto per partecipazione elettorale. Sul tempo libero, 78esima per ingressi agli spettacoli, scadente la presenza di impianti sportivi, tale da essere al 107esimo posto. Nel complesso, l’offerta culturale è precaria: 105 esimo posto. Scarsa anche la copertura della rete internet: 97esimo posto