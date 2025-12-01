Lavori anche sulla Statale 117 bis nel giorno delle chiusure sulla A19, Enna “assediata” dai cantieri

Sono iniziati questa mattina i lavori sulla strada statale 117/bis, nel tratto compreso tra la rotonda di contrada Scifitello e quella del polo universitario di contrada Santa Panasia, come comunicato dal Comune di Enna tramite il Comando di Polizia Locale.

Fino al 16 dicembre

L’intervento — che prevede il rifacimento della pavimentazione — durerà fino al 16 dicembre e comporterà il senso unico alternato, regolato da semafori o movieri. Un cantiere necessario, ma che già dalle prime ore della giornata ha generato rallentamenti significativi lungo una delle principali arterie di accesso alla città.

A complicare ulteriormente la situazione viaria, proprio oggi l’ANAS ha avviato altri due interventi sulla A19 Palermo–Catania, andando a sovrapporre tre cantieri in un’area già fragile dal punto di vista della mobilità.

A19: chiude lo svincolo di Enna

Il primo intervento riguarda la chiusura dello svincolo di Enna, sia in ingresso che in uscita. La misura, operativa da oggi e prevista per diversi giorni, obbliga gli automobilisti a utilizzare svincoli alternativi, con tempi di percorrenza molto più lunghi e disagi soprattutto per pendolari e lavoratori.

Carreggiata chiusa tra Gerbini e Motta Sant’Anastasia

Sempre da oggi è inoltre interdetta la carreggiata in direzione Catania del tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini–Sferro e Motta Sant’Anastasia, per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione. La chiusura sarà in vigore fino al 13 dicembre, con deviazione obbligatoria sulla SS 192: un percorso alternativo che allunga i tempi di viaggio e comporta il transito su una strada non sempre adeguata all’aumento del traffico.

La somma degli interventi scatena proteste e disagi

La concomitanza dei cantieri su SS 117/bis e A19 ha generato sin dalle prime ore della giornata proteste da parte degli utenti, soprattutto ennèsi, che si sono ritrovati a dover affrontare lunghe code, deviazioni mal segnalate e difficoltà a raggiungere scuole, lavoro e servizi.

Sui social e nelle segnalazioni giunte anche a ViviEnna, molti cittadini parlano di una programmazione “incomprensibile”, chiedendo un maggiore coordinamento tra Comune, Anas e Regione per evitare la sovrapposizione di interventi così impattanti. Anche alcune sigle sindacali, già nei giorni scorsi, avevano lamentato l’assenza di una pianificazione unitaria che tenesse conto delle esigenze reali della mobilità del territorio.

Una giornata difficile, e un mese che si preannuncia complesso

Sia il cantiere sulla 117/bis che quelli in autostrada resteranno attivi per almeno due settimane, con ripercussioni inevitabili sulla viabilità di Enna e della zona centrale dell’Isola.