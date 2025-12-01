Magnetico e NEVERHACK Italy siglano un’intesa strategica per l’ICT. Academy in Sicilia per la Cybersecurity

Magnetico e NEVERHACK Italy siglano un’intesa strategica per l’ICT.

Parte l'Academy in Sicilia per formare talenti in Cybersecurity





Magnetico Associazione Culturale e NEVERHACK Italy, società leader nella cybersecurity, hanno ufficializzato un Protocollo di Intesa e un Contratto di Co-Working per avviare una collaborazione strategica volta allo sviluppo di competenze avanzate nel settore tecnologico e alla valorizzazione dei giovani talenti.

La partnership prevede l’apertura di una nuova unità locale di NEVERHACK dedicata alle attività di Ricerca & Sviluppo (R&D) e Delivery presso il complesso TecnoPolo di Regalbuto (EN) gestito da Magnetico, e l’istituzione di un’Academy con percorsi formativi dedicati a specializzazioni critiche come Cybersecurity, Network e Network Security. Grazie a questa collaborazione, NEVERHACK avrà l’opportunità di accedere ai profili formati e selezionati tramite il network educativo di Magnetico.

Nel primo anno di attività, saranno coinvolti fino a 25 tirocinanti formati attraverso i laboratori e le piattaforme simulate di Magnetico, agevolando il loro ingresso nel mondo del lavoro. I percorsi di formazione on-demand, personalizzati ed erogati da istruttori certificati, saranno orientati alle specifiche esigenze operative di NEVERHACK.

Al termine della formazione, gli studenti più meritevoli avranno l’opportunità di partecipare al processo di selezione per un potenziale inserimento all’interno dei team di NEVERHACK.

Il Circuito Virtuoso per l’Occupazione

L’accelerazione della trasformazione digitale e l’aumento delle minacce informatiche rendono sempre di più la cybersecurity una priorità strategica. Tuttavia, permane una carenza strutturale di competenze che indebolisce la capacità difensiva di aziende e amministrazioni: a livello globale, la forza lavoro specializzata in cybersecurity conta circa 5,5 milioni di professionisti, ma per soddisfare la domanda ne servirebbero almeno altri 4 milioni[1].

In Italia, il mercato è cresciuto del 15% nel 2024, raggiungendo i 2,48 miliardi di euro[2], ma ancora il 62% delle aziende ritiene insufficiente l’offerta di tecnici ed esperti nella protezione dei sistemi ICT, OT e IoT[3].

La partnership fra Magnetico e NEVERHACK Italy si inserisce in questo contesto, mirando a contrastare la scarsità di profili di cybersecurity adeguatamente formati e creando un circuito virtuoso di orientamento, formazione specialistica e inserimento lavorativo, in particolare per le aree interne della Sicilia. L’obiettivo è creare un corretto percorso di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, trovando nel mondo della cybersecurity un’occasione per rilanciare il territorio.

Ing. Giancarlo Di Lieto, Head Of Cyber Security NEVERHACK Southern Region: “La partnership con Magnetico e l’avvio dell’Academy in Sicilia segna un passo in avanti nel nostro impegno, avviato da tempo in altre aree del Paese, per formare nuovi talenti, riducendo lo skill gap ancora troppo elevato tra domanda e offerta di lavoro nel campo della cybersecurity: investire in formazione significa, infatti, contribuire in modo concreto a colmare un gap che oggi pesa su aziende, istituzioni e cittadini. Con questo progetto valorizziamo il territorio, creando nuove opportunità occupazionali per i giovani che desiderano inserirsi nel mondo del lavoro e costruire il proprio futuro nella loro regione d’origine. L’edizione siciliana dell’Academy conferma, inoltre, la nostra volontà di continuare a investire in persone e territori, accompagnandoli nella transizione digitale e partecipando allo sviluppo tecnologico del Paese”.

Matteo Mirenda, vice-presidente di Magnetico Associazione Culturale: “Questo Protocollo è la prova che anche dai territori dell’entroterra siciliano si può generare eccellenza e attrarre investimenti qualificati. Creare un’Academy focalizzata su Cybersecurity e Network Security con un partner di rilievo come NEVERHACK non solo colma un gap formativo critico, ma offre ai nostri giovani la possibilità di costruire una carriera ICT ad alto valore senza dover lasciare la propria terra. È il nostro modo di rilanciare il territorio attraverso le competenze”.









[1] Fonte: 2024 ISC2 Cybersecurity Workforce Study

[2] Fonte: Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano

[3] Fonte: PwC 2026 Global Digital Trust Insights











