“Orientiamoci nell’inclusione” – Evento di Orienteering per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, domani, 3 dicembre, alle ore 15:00, in Piazza Municipio a Caltagirone, nell’ambito delle manifestazioni “Natale a Caltagirone – Lumina 2025”, si svolgerà un’esperienza di Orienteering che vedrà protagonisti i partecipanti al progetto “In viaggio con il KaltaBronte”, animale fantastico che fa, comunque, quello che non saprebbe saper fare”, provenienti da Caltagirone e Bronte.

Il Progetto “In viaggio con il Kaltabronte” è finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, a sostegno di un percorso educativo che promuove autonomia, crescita personale e inclusione sociale.

Il percorso di Orienteering, disciplina sportiva utilizzata come strumento per l’orientamento e lo sviluppo dell’autonomia, è stato progettato specificamente per i partecipanti con disabilità dalla Prof.ssa Sestina Giusi, con il supporto del Dott. Schembari Davide e di un’équipe di operatori specializzati.

L’iniziativa, denominata “Orientiamoci nell’inclusione”, è promossa dalle Cooperative Sociali Namasté ETS e San Francesco S.c.S., con il patrocinio del Comune di Caltagirone e la collaborazione del Prof. Greco Piero, delegato regionale F.I.S.O, dell’ASD Orienteering di Licodia Eubea, dell’Associazione Archeo Club e Genius Loci di Caltagirone. Sono coinvolti anche gli studenti dell’I.P.S.I.A. “C.A. Dalla Chiesa” – indirizzo Socio Sanitario e dell’I.S. “Majorana – Arcoleo”, in un’ottica di partecipazione attiva e formazione alla cittadinanza inclusiva.

L’evento si propone come un momento ad alta intensità valoriale, capace di generare connessioni autentiche e di rafforzare il senso di comunità. Una vera occasione per vivere insieme il territorio, promuovere l’inclusione come scelta identitaria e costruire, passo dopo passo, un ambiente sociale più aperto, accogliente e consapevole.



