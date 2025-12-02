Rifiuti, D’Angelo e Bonanno pressing su Draià per Tari 2026 e ripristino raccolta degli ingombranti

A seguito delle somme ricevute dalla Regione per gli extra costi nel settore rifiuti per euro 52.252.,74, la consigliera comunale di opposizione di Valguarnera Filippa D’Angelo di concerto con il collega Luca Bonanno, chiede all’amministrazione comunale di accertare le somme nel competente capitolo in entrata per l’esercizio 2025 e di apporre un vincolo nel rendiconto dello stesso anno.

Tari 2026 e ingombranti

Tutto ciò allo scopo di una maggiore agevolazione per la Tari 2026 e per il ripristino del servizio ingombranti. Tutto ciò alla luce della legge regionale 12 agosto 2025, riguardante le variazioni di bilancio 2025 per il triennio 2025-2027 nonché delle disposizioni finanziarie varie con particolare riferimento all’art. 4 che recita: “Al fine di supportare la finanza pubblica delle amministrazioni comunali, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2025, la spesa di 20.000 euro da ripartire in favore dei Comuni che hanno raggiunto, nell’anno 2024, una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 60 per cento, a titolo di contributo per i maggiori costi sostenuti nel settore dei rifiuti, secondo i criteri di riparto della legge regionale 16 gennaio 2024 e successive modificazioni.

“Nonostante – affermano i due consiglieri- non sia palese il vincolo di spesa, richiediamo lo stesso che tali somme vengano riaccertate nei bilanci di quest’anno per dare respiro alla comunità”.