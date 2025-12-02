Stretta sul consumo di droga e sicurezza sul lavoro, denunce e multe per 28 mila euro

Un ampio intervento di controllo del territorio si è svolto a Piazza Armerina nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”. L’iniziativa ha coinvolto diverse strutture dello Stato, dalla Polizia di Stato alle altre forze presenti sul territorio, insieme alla Polizia Locale, ai tecnici dell’Azienda Sanitaria Provinciale e agli ispettori del lavoro.

Il piano sulla sicurezza

L’attività, organizzata per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, ha previsto verifiche su strada e controlli amministrativi in esercizi commerciali, mobilitando personale e mezzi aggiuntivi per una giornata di interventi coordinati.

Durante le verifiche alla circolazione sono stati controllati 121 veicoli e identificate 246 persone. Quattro di queste sono state denunciate all’autorità giudiziaria. Gli agenti hanno inoltre riscontrato due casi di possesso di cocaina per uso personale, con relativo sequestro amministrativo, ed elevato 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Multe da 28 mila euro

Parallelamente, i controlli svolti in 12 attività commerciali hanno portato all’accertamento di otto illeciti amministrativi. Le sanzioni comminate ammontano complessivamente a circa 28mila euro, in particolare per legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e agli aspetti igienico-sanitari.