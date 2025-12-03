BARRAFRANCA. FDI: “Un passo avanti per la sicurezza di Barrafranca grazie al sostegno della Regione”

Come Circolo di Fratelli d’Italia di Barrafranca non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il finanziamento regionale di 150.000 Euro destinato all’ampliamento del sistema di videosorveglianza nel nostro Comune, un intervento di rilevante importanza per il miglioramento della sicurezza e della vivibilità del territorio.

Questo risultato è stato possibile grazie alla programmazione dell’Amministrazione comunale e, in particolare, all’impegno dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, guidato dall’on. Alessandro Aricò (FDI), che ha sostenuto e finanziato 105 Comuni siciliani, tra cui Barrafranca.

Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento all’assessore Aricò e al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Ars per la costante attenzione rivolta alle esigenze delle comunità locali e, in particolare, del nostro territorio.

Si conferma ancora una volta la sensibilità che Fratelli d’Italia ha dimostrato nel tempo nei confronti della comunità di Barrafranca, contribuendo a promuovere iniziative e a ottenere risultati concreti.





Pur mantenendo una posizione di opposizione rispetto all’attuale Amministrazione comunale, riteniamo fondamentale ribadire che sosterremo sempre ogni iniziativa che rappresenti un beneficio per la cittadinanza.

Continueremo a chiedere il supporto del nostro partito e delle istituzioni regionali affinché Barrafranca possa crescere e ricevere ulteriori interventi necessari.

Il finanziamento ottenuto rappresenta un passo significativo verso una cittadina più sicura e tutelata, confermando l’importanza della collaborazione tra governo regionale e territorio nel raggiungimento di risultati concreti a beneficio dei cittadini.

Il Circolo di Fratelli d’Italia Barrafranca