“Costruiamo una Rete solidale”, conferenza nell’aula consiliare di Valguarnera

“Costruiamo una Rete solidale, reinserimento sociale di autori di reato sottoposti a

misure di Comunità”. E’ questo il tema della conferenza che il prossimo 12 dicembre si

terrà nell’aula consiliare del comune di Valguarnera. A curare l’evento dalla forte valenza

sociale è la Cooperativa Sociale Golem che ha partecipato al bando dell’Assessorato

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, previsto dall’art. 11, comma

1, della L.R. n.1 del 19 gennaio 2025 (D.D.G. n.971 del 16.04.2025). Un impegno etico a

cui la Cooperativa Golem lavora già da qualche mese e che sfocerà nell’evento del 12

dicembre; evento al quale stanno già aderendo diversi esperti del settore. La rete di

partenariato coinvolge istituzioni penitenziarie, enti locali, cooperative, realtà formative e

imprese del territorio, per un approccio integrato e concreto alla costruzione di una vera

comunità solidale e accogliente. L’argomento scelto come tema della manifestazione:

“Definizioni e finalità del bando, in quanto strettamente legato all’ambito dell’inclusione,

della solidarietà e del volontariato” Il territorio di riferimento è quello delle province di

Enna e Caltanissetta. Finalità della conferenza a cui sta lavorando la Cooperativa Sociale

Golem è quello della sensibilizzazione della comunità al reinserimento lavorativo e sociale

di persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità, o in un regime di detenzione in

carcere, con l’intento di elevare il tasso di occupabilità e ridurre, almeno nel lungo periodo,

il tasso di recidiva.

Gli obiettivi a cui si mira sono altrettanto importanti:

Sensibilizzare la comunità sul tema del reinserimento sociale degli ex detenuti;

Promuovere la responsabilità sociale del terzo settore e delle imprese al fine del

reinserimento degli autori di reato inseriti in programmi di risocializzazione e avvio

al lavoro;

Favorire la creazione di una rete solidale attraverso una partnership con

associazioni, enti, attività commerciali presenti sul territorio e imprese;

Stipulare un protocollo d’intesa in accordo con tutti gli enti presenti nel territorio, in

un’ottica di integrazione tra pubblico e privato, locale e regionale, profit e no-profit;

Creare una rete territoriale per la promozione di progettualità operative finalizzate

all’inclusione sociale di soggetti autori di reato e sottoposti a misure di giustizia.

Facilitare percorsi di giustizia riparativa attraverso il supporto delle Istituzioni

pubbliche con il terzo settore, l’associazionismo e le realtà economico-

imprenditoriali e commerciali presenti sul territorio.

Interverranno:

Referenti dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dott.ssa Nuccia Albano, del Direttore Penitenziario del UDEPE Dott. Salvo Emanuele

Leotta (Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna) di Caltanissetta, Avvocato

Giuseppe Salvatore Marchi’ presidente dell’En.A.I.P Impresa Sociale di Enna, Dott.

Domenico Palermo (referente cooperativa Prospettiva di Catania), Dott. Silvio Indice

(cooperativa Prospettiva Futuro di Catania), Dott.ssa Valeria Sudano e Dott. Antonino

Battiato (cooperativa sociale Golem di Valguarnera).