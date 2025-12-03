Il Moto Club Centauromenium conclude il “Giro d’Europa” contro la violenza di genere a Valguarnera

Nel weekend del 30 novembre 2025, il Moto Club Centauromenium è stato impegnato in una significativa manifestazione per ribadire il proprio “No alla violenza di genere”. L’iniziativa, promossa attraverso la sezione “Questo Posto Occupato” e “Donne in Moto” del club, ha raggiunto una delle sue tappe conclusive a Valguarnera Caropepe, dove è stata ospitata dall’Amministrazione Comunale.

L’evento ha segnato il ritorno in Sicilia della speciale bandiera contro la violenza, che ha completato un “Giro d’Europa” durato quasi un anno, raccogliendo firme di personalità politiche, dello spettacolo, e di centauri comuni, tutti uniti nel messaggio di sensibilizzazione.

Tappa Istituzionale e Sensibilizzazione

Il Moto Club è stato accolto presso il Comune di Valguarnera, dove il Sindaco e in particolare l’Assessore alle Pari Opportunità, Gaetano Tellaro, hanno manifestato grande attenzione al tema, sottoscrivendo con la propria firma la bandiera.

“Ringraziamo l’Assessore Gaetano Tellaro per la sua notevole sensibilità e professionalità dimostrata verso questa problematica cruciale. La comunità ha bisogno di persone che guardino oltre i numeri, con un approccio umano e propositivo,” ha dichiarato il Presidente del Moto Club Centauromenium.

La giornata di sensibilizzazione ha incluso la donazione di un paio di scarpe rosse al Comune. Successivamente, il gruppo si è spostato presso il Museo di Valguarnera, dove è stata donata una sedia (simbolo di “Questo Posto Occupato”), corredata da scarpe rosse e un casco, per ricordare le vittime e l’importanza di dire “No” alla violenza.

Il Club Centauromenium, attraverso le sue sezioni interne, si impegna attivamente a sensibilizzare l’opinione pubblica e a offrire supporto, in collaborazione con autorità e professionisti, con l’obiettivo finale di azzerare il fenomeno della violenza di genere.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Paolo Bellone, direttore del Museo di Valguarnera, per la sua costante disponibilità nell’ospitare l’evento e nel valorizzare la cultura e la storia locale.

La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale e l’unione con altri Moto Club della Federazione Motociclistica presso Villarosa.

Il Presidente ha voluto esprimere gratitudine a tutte le parti coinvolte per la riuscita dell’iniziativa:

L’Amministrazione Comunale di Valguarnera (Sindaco, Vicesindaco).

L’Assessore Gaetano Tellaro per l’ospitalità e la dedizione.

Le Forze dell’Ordine presenti (Polizia Locale e Carabinieri).

Le associazioni sportive, in particolare il Vespa Club Valguarnera.

Tutti i membri del Moto Club Centauromenium per la forza e l’entusiasmo che rendono possibili queste attività sociali.

Il Moto Club Centauromenium si propone di continuare a promuovere il turismo itinerante per far conoscere la “bellissima realtà di Valguarnera” e proseguire il suo percorso di impegno sociale..