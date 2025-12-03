Violenza sessuale su minore, 8 anni in Appello per Paolo Colianni

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha condannato a otto anni e 8 mesi di reclusione l’ex assessore regionale alla Famiglia, nonché medico e psicoterapeuta ennese, Paolo Colianni, accusato di violenza sessuale ai danni di una minorenne di 14 anni

La sentenza in primo grado

.Il verdetto di secondo grado ha aggravato la precedente sentenza del Tribunale di Enna, che in primo grado – con rito abbreviato – aveva inflitto all’imputato 5 anni e 4 mesi di carcere, riconoscendogli le attenuanti generiche. La Corte d’Appello ha invece escluso tali attenuanti, ritenendo più grave la condotta contestata.

Il risarcimento

I giudici hanno inoltre stabilito che la quantificazione del risarcimento del danno dovrà essere definita in un separato giudizio civile, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale ennese, che aveva fissato l’indennizzo in 150 mila euro.Colianni, difeso dagli avvocati Maria Donata Licata e Pietro Granata, non era presente in aula al momento della lettura del dispositivo.

Le difese

La famiglia della giovane vittima era rappresentata dagli avvocati Teresa Starvaggi, Fabio Repici e Paolo Starvaggi. Nessun commento ufficiale da parte dei legali, che all’uscita dal Palazzo di Giustizia si sono limitati a dichiarare: «La sentenza parla da sola».