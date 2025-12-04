Insediamento del Comitato consultivo aziendale dell’Asp di Enna

Il 4 dicembre 2025, alle ore 15:00, si insedierà presso la sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I il Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Enna, organismo di rappresentanza delle associazioni di volontariato e degli organismi di tutela, istituito in conformità alla legge di riordino del Servizio Sanitario Regionale n. 5 del 2009. I componenti del Comitato Consultivo dell’ASP di Enna procederanno all’elezione del Presidente che rimarrà in carica per l’intera durata dell’organismo che si rinnova ogni tre anni, come previsto dalla normativa.

Le principali attività del Comitato Consultivo sono la verifica delle funzionalità dei servizi aziendali, l’esame sistemico dei dati relativi alla qualità percepita dall’utenza in merito ai servizi erogati, e l’espressione di pareri sui programmi annuali di attività dell’Azienda Sanitaria. “In ogni Azienda del Servizio Sanitario Regionale è istituito senza alcun onere economico aggiuntivo, un Comitato Consultivo composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell’ambito territoriale di riferimento.

Il Comitato consultivo esprime pareri non vincolanti e formula proposte al direttore generale in ordine agli atti di programmazione dell’Azienda, all’elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni anno una relazione sull’attività dell’Azienda. Il Comitato formula altresì proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitarie sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi…” (art. 9 legge R. n.5/2009).

La Direzione dell’ASP di Enna, nell’augurare buon lavoro ai componenti del Comitato, evidenzia l’importante ruolo riconosciuto all’organismo per il supporto alle decisioni aziendali e alla formulazione di proposte per il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria.