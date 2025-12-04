La Giornata internazionale delle persone con disabilità celebrata all’istituto comprensivo La Fata di Partinico

Gli studenti delle classi medie dell’istituto comprensivo Archimede-La Fata di Partinico hanno partecipato, con interesse ed entusiasmo, all’incontro di sensibilizzazione, organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità.

I relatori e i ragazzi dell’Uici che hanno portato le loro testimonianze, hanno parlato dell’importanza di una partecipazione piena ed equa delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita. Hanno parlato di diritti, di pari opportunità, di accesso all’istruzione e alla cultura, di un mondo senza muri né barriere capace di rispettare tutti.

La dirigente scolastica, Mariarosa Tarantino, ha descritto la sua scuola, frequentata da 80 ragazzi con disabilità, “altamente inclusiva, dove tutti i ragazzi sono profondamente integrati sia nelle attività curriculari sia in quelle extracurriculari”.

Anche il sindaco, Pietro Rao, ha voluto salutare i ragazzi ricordando loro che “l’atteggiamento nei confronti delle persone con disabilità è cambiato, è migliorato ma ognuno deve continuare a fare la propria parte”.

La presidente dell’Uici Palermo, Giovanna Virga, ha parlato ai ragazzi della disabilità come una conseguenza della malattia che non impedisce però la piena realizzazione della persona. “Sono cieca, non posso guidare l’auto e non posso fare il chirurgo – ha detto – ma lavoro, sono una psicologa, faccio sport, ho un marito e tre figlie. Gli strumenti moderni ci permettono di fare molte cose anche in piena autonomia”.

Tra i relatori anche Fausta Santagati, presidente dell’associazione Famiglie persone down e Linda La Corte, presidente dell’associazione Autismile. Maria Mutolo e Carmelo Catanese, dell’Uici, hanno condiviso le loro esperienze di vita con gli studenti.

La giornata è stata allietata dal maestro Antonino Martorana, pianista e compositore non vedente, che si è esibito in un medley Disney e dalla giovane talentuosa Maria, di origini russe, che con la sua voce e al piano ha incantato tutti. Standing ovation per loro e anche per la band della scuola (a indirizzo musicale), formata da Emanuela Daidone alla voce, Ginevra Pitarresi alla batteria, Beatrice Sgroi al basso elettrico e Gabriele Lunetta al sax, che ha chiuso l’incontro con un brano di Lucio Battisti.





Luogo: istituto comprensivo Archimede La Fata, viale della Regione, 32, PARTINICO, PALERMO, SICILIA