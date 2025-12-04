L’ennese Sandra Greco tedofora delle Olimpiadi invernali, il 16 dicembre sarà a Cefalù

Un traguardo inatteso e straordinario per Sandra Greco, nutrizionista e dietologa originaria di Enna, che prenderà parte alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 in qualità di tedofora.

“Ecco come sono stata selezionata”

La professionista ennese ha raccontato a ViviEnna l’inizio di questa avventura, nata quasi per caso durante l’estate. «Ho ricevuto una mail dall’organizzazione con un modulo da compilare» spiega. «Devo ammettere che inizialmente ero scettica: temevo potesse trattarsi di un errore o di un messaggio non autentico».

Superati i dubbi iniziali, Sandra ha deciso di dare la propria disponibilità. Dopo alcune settimane è arrivata la conferma ufficiale: la sua candidatura era stata accettata e sarebbe diventata una delle portatrici della torcia olimpica, uno dei simboli più forti e riconoscibili dello spirito dei Giochi.

Il 16 dicembre a Cefalù

Il prossimo 16 dicembre Sandra Greco sarà a Cefalù, dove le verrà assegnato un tratto del percorso che avrà l’onore di percorrere con la torcia. Un momento di grande emozione e orgoglio personale, ma anche un riconoscimento che coinvolge l’intera comunità ennese, felice di vedere una sua concittadina contribuire a un evento sportivo di risonanza mondiale