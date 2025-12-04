Sì della giunta di Enna al progetto per la nuova cucina professionale all’istituto Neglia Savarese

La Giunta comunale di Enna ha dato il via libera questa mattina al progetto per la realizzazione di una cucina professionale all’interno dell’istituto comprensivo Neglia-Savarese. L’intervento, redatto dall’ingegnere Massimo Gennaro Giarrizzo, punta a potenziare in modo significativo il servizio mensa, offrendo agli studenti spazi più adeguati e funzionali.

L’Assessora ai Lavori pubblici Palermo

A comunicarlo è l’assessora ai Lavori Pubblici, Gaetana Palermo, che ha sottolineato come l’opera sia finanziata dall’Assessorato regionale all’Istruzione. L’iniziativa rientra in una strategia più ampia con cui l’Amministrazione intende rendere gli ambienti scolastici sempre più accoglienti e capaci di sostenere una didattica moderna e inclusiva.

Il costo dell’opera

L’opera prevede un investimento complessivo di 240.487,08 euro. Con l’approvazione della delibera, il Comune potrà procedere all’indizione della gara d’appalto per l’avvio dei lavori.