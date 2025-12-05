Circolo della stampa, si presenta il libro di Garofalo e Fleres su Sigonella

Nuovo appuntamento con il Circolo della stampa promosso dalla Sezione provinciale di Enna di Assostampa con la presentazione del libro dell’autore ennese Paolo Garofalo scritto assieme a Salvo Fleres, dal titolo “Sigonella 40 anni dopo. L’ora che manca alla storia”, che si terrà venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 17,30 nella sala conferenze dell’Hotel Sicilia, in Piazza Napoleone Colajanni, 7 a Enna. La presentazione realizzata in collaborazione con la libreria Mondadori di Enna sarà aperta dagli interventi di saluto di Valentina Rizzo del Centro Studi MedMez e di Paolo Di Marco, responsabile del circolo della stampa di Assostampa Enna, e vedrà la partecipazione dell’autore e dello storico dell’Università Kore di Enna, Andrea Micciché, nonché di esponenti del mondo politico cittadino, del giornalismo e rappresentanti istituzionali.

Il dibattito sarà moderato dalla presidente del Consiglio regionale di Assostampa Tiziana Tavella e sarà incentrato sull’opera che ripercorre la crisi diplomatica del 1985 tra Italia e Stati Uniti, focalizzandosi sull’episodio di Sigonella.

“Il testo – commenta l’autore Paolo Garofalo, fondatore e presidente del Centro Studi MedMez – analizza le dinamiche dell’evento, in cui l’Italia scelse di difendere la propria sovranità di fronte alla richiesta americana di estradare i palestinesi responsabili del dirottamento dell’Achille Lauro”. In particolare, il libro si concentra sul periodo cruciale tra l’arrivo dell’aereo e la risoluzione della crisi, mettendo in luce aspetti inediti e proponendo una nuova interpretazione dell’evento.



