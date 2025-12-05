In Commissione spunta la “giocata” del Lotto: Venezia tra i protagonisti del curioso siparietto

Un curioso episodio ha segnato l’avvio della seduta della commissione Bilancio dell’Ars, poco prima che Pd e M5s decidessero di lasciare i lavori in segno di protesta. Al centro della scena, come riportato dall’Ansa, anche il deputato regionale Fabio Venezia, rappresentante del Pd, coinvolto in un curioso scambio finito poi in una vera e propria giocata al Lotto.

I numeri

Secondo quanto riferito alla stessa Ansa dall’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, tutto sarebbe nato quando il capogruppo del M5s Antonio De Luca si è avvicinato a Venezia pronunciando due numeri, 12 e 48, senza spiegazioni. Turano, cogliendo la situazione con spirito goliardico, avrebbe proposto di giocare quei numeri, iniziativa alla quale si sarebbero aggiunti altri componenti della commissione, dal presidente Dario Daidone ai deputati Giorgio Assenza e Giuseppe Lombardo.

La vincita

La schedina è stata effettivamente giocata dall’assessore, che il giorno seguente ha scoperto l’uscita dei due numeri sulla ruota di Milano. De Luca avrebbe poi chiarito che la scelta era nata senza alcun significato particolare, solo come una battuta estemporanea.

L’episodio si è consumato pochi minuti prima delle tensioni che hanno portato all’uscita dall’aula delle opposizioni.