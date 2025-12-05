Quando il destino fa i capricci: “Tu Me Io Te 2” al Teatro Jolly di Palermo

Una nuova avventura tra equivoci e caos, in scena il 19 dicembre per la rassegna “Trame e Identità” di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris





Se pensate che la vita sia già abbastanza complicata, aspettate di vedere cosa succede quando Fato incontra Kaos. Il risultato? Un turbine di equivoci, magie, nuovi personaggi e identità che si confondono. Dopo il successo del primo capitolo, tornano sul palco i personaggi strambi, ironici e irresistibili del teatro firmato Andrea Lombardo e Marilina Giordano. “Tu me, io te 2”, in scena venerdì 19 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Jolly di Palermo, è il nuovo appuntamento della stagione “Trame e Identità” di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris.

Un matrimonio alle porte, una vita apparentemente perfetta e un equilibrio che sembra ormai raggiunto. Ma basta una visita inaspettata — quella di Kaos, l’opposto per eccellenza del Fato — per trasformare ogni certezza in confusione, scambi di identità e situazioni esilaranti. Nel secondo capitolo di “Tu Me Io Te”, accanto ai protagonisti, ritroviamo volti già amati dal pubblico e due nuovi personaggi irresistibili: Gianni e Cetty, pronti a sconvolgere ogni piano.

«Dato il successo che abbiamo riscosso con il primo capitolo, mi è stato chiesto un seguito — racconta Marilina Giordano, autrice e regista insieme ad Andrea Lombardo — e da lì, grazie anche all’intuizione di Adriana Siino, protagonista di questo nuovo episodio, è nata l’idea di creare una situazione che potesse dare continuità alla storia. È una pièce che contribuisce alla rassegna proprio per il messaggio che vogliamo trasmettere, quello dell’importanza dell’identità personale, un tema a cui sono particolarmente legata»

Sul palco: Vittorio Barbera, Adriana Siino, Andrea Lombardo, Daniele Alessandra, Fabio Argento, Maria Desirée Leto, Stefania Mulè, Maria Grazia Sciortino e Gennaro Favilla. Testo e regia di Andrea Lombardo e Marilina Giordano, con Anita Taormina come assistente alla regia.

Lo spettacolo “Tu Me Io Te 2” si inserisce nel cartellone della stagione 2025-26 di Panormos Officina Artistica e L’Incanto di Iris, che propone otto spettacoli tra commedie, drammi e teatro-canzone, alternando il palcoscenico del Teatro Jolly e del Teatro Marcello Puglisi di Palermo. La rassegna, intitolata “Trame e Identità”, indaga le sfumature dell’animo umano attraverso storie di fragilità, sogni e rinascita, portando sul palco artisti emergenti e interpreti di esperienza in un dialogo aperto e vitale con il pubblico.

Biglietti e abbonamenti

Il biglietto per lo spettacolo è acquistabile online sul sito web del Teatro Jolly di Palermo oppure fisicamente al botteghino (in via Domenico Costantino 54/56, aperto dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30) e ha un costo di 15 euro. È anche possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione. Per informazioni contattare su WhatsApp i numeri 091 8545217 e 091 7465443 oppure visitare il sito web di Panormos Officina Artistica, la pagina Facebook e il profilo Instagram.

Luogo: Teatro Jolly, via Domenico Costantino, 54/56, PALERMO, PALERMO, SICILIA