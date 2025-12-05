Traffico nel caos a Enna Bassa, Trovato: “Fare subito la stradella tra Ferrante e Santa Lucia”

Realizzare la stradella di collegamento tra i quartieri Ferrante e Santa Lucia, che si trovano ad Enna Bassa. Lo ha sollecitato il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Trovato nel corso dell’ultima seduta in aula, ponendo la questione all’attenzione del sindaco a cui ha presentato un’interrogazione.

La paralisi del traffico a Enna Bassa

“Un’opera strategica di cui si parla dall’inizio della consiliatura, spesso in occasioni extraistituzionali ma fondamentale e non più rinviabile” ha detto Trovato che ha illustrato la situazione difficile vissuta dai residenti di entrambi i quartieri.

“Enna bassa, sotto l’aspetto dell’urbanizzazione è implosa o esplosa”, per cui “la stradella è necessaria per decongestionare il traffico soprattutto nelle ore di punta, in concomitanza degli orari di ingresso e di uscita dalle scuole”

I due quartieri distano circa 200 metri in linea d’aria “ma per percorrerli occorrono 3 km” ha affermato Trovato, secondo cui “la stradella allevierebbe disagi e traffico ad Enna Bassa, migliorando le condizioni di vita di tante famiglie”.

I soldi

Trovato ha anche detto che si era ipotizzata anche una somma, pari a circa 25 mila euro, per cui ha chiesto al sindaco, non presente in aula, quali sono i tempi della progettazione dell’opera e conseguentemente della sua realizzazione.

Bambinopoli e tariffe sulla mensa scolastica

Le altre due questioni poste all’attenzione del sindaco sono gli interventi di manutenzioni della Bambinopoli e poi le iniziative per rivedere le tariffe legate alla mensa scolastica che “non vanno aumentate”.