Tutto Pronto per il Grande Contest di Nuoto ACSI SICILIA: Il Clou della Stagione Siciliana!

RAGUSA. La città di Ragusa si prepara ad accogliere uno degli eventi di nuoto giovanile più attesi e significativi dell’intera Sicilia: il tradizionale Contest di Nuoto ACSI Ragusa, organizzato anche quest’anno con passione e dedizione dal Comitato Territoriale ACSI Ragusa aps, sotto la guida dell’infaticabile presidente Antonino Pitino.



L’appuntamento con la prima emozionante prova è fissato per domenica 14 dicembre 2026 presso la Piscina Comunale di Ragusa. Il fischio d’inizio è previsto a partire dalle ore 08:30, segnando l’avvio di una giornata interamente dedicata allo sport, al divertimento e alla sana competizione in acqua.



La manifestazione è specificamente pensata per dare spazio ai talenti emergenti, coinvolgendo bambini e ragazzi di un’ampia fascia d’età, dai 5 ai 17 anni. Saranno loro i veri protagonisti di questa giornata, dimostrando l’impegno e la preparazione acquisita nelle rispettive scuole nuoto.



L’evento vanta una partecipazione a carattere interprovinciale, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama natatorio regionale. Le scuole di nuoto che prenderanno parte alla gara provengono infatti da diversi territori della Sicilia, tra cui Catania, Ragusa, Siracusa, Agrigento e Caltanissetta. Una vera e propria festa dello sport che unisce le province siciliane sotto il segno del nuoto.



Il Comitato ACSI Ragusa invita tutti gli appassionati, le famiglie e i sostenitori a partecipare numerosi per incoraggiare i giovani atleti e rendere indimenticabile questo primo importante appuntamento della stagione.