Enna con il fiatone nell’innovazione mentre l’Italia corre il capoluogo resta in transizione

Secondo l’ICity Rank 2025, la città di Enna ottiene un punteggio medio di circa 46 punti nella classifica nazionale che misura la maturità digitale dei 108 capoluoghi di provincia italiani.

Un risultato che colloca Enna nella fascia definita “in transizione”, quella che include 46 città con un livello intermedio di digitalizzazione, tra 51 e 65 punti.

Un divario netto rispetto agli altri capoluoghi siciliani

Il confronto con le altre realtà siciliane evidenzia un divario significativo. Per esempio, la città di Palermo emerge con 73 punti di media, rientrando tra i 30 capoluoghi “altamente digitalizzati”.

Anche Messina e Catania — pur con performance differenziate — risultano in fasce più avanzate rispetto ad Enna.

Questo dato conferma come, anche all’interno della stessa regione, le disuguaglianze digitali restino marcate: le città con più risorse e amministrazioni più attive stanno guadagnando terreno, mentre realtà come Enna faticano ancora a decollare.

Il contesto nazionale: da “smart city” a “città cognitive”

L’ICity Rank 2025 fotografa un’Italia in netta accelerazione: sedici capoluoghi — da Milano a Firenze, da Bologna a Trento — superano gli 80 punti su 100 e si affermano come “città leader” dell’innovazione digitale.

Altri 30 capoluoghi si collocano subito sotto, nella fascia “altamente digitalizzata”, e 46 risultano in transizione. I progressi più evidenti si registrano soprattutto nell’indice “Amministrazioni digitali”, grazie all’impulso dei fondi del PNRR che hanno favorito l’adozione di servizi online, piattaforme centralizzate e maggiore efficienza della PA locale.

Secondo la ricerca, molte città stanno ora evolvendo verso un modello di “città cognitive”: non più solo digitalizzazione, ma infrastrutture connesse, dati, sensori, intelligenza urbana, con l’obiettivo di anticipare i bisogni dei cittadini e migliorare la governance.

Che cosa significa il risultato per Enna

Il punteggio di 46 punti indica che Enna è ancora lontana dall’obiettivo di una completa trasformazione digitale. In pratica: La città non figura tra i “full digital” né tra i “capoluoghi altamente digitalizzati”. Rispetto ad altri centri siciliani e nazionali, il gap è evidente: meno servizi online, minor presenza di piattaforme innovative, minore integrazione infrastrutturale.

Il risultato solleva l’urgenza di strategie concrete: investimenti in digitalizzazione, infrastrutture di rete, formazione, trasparenza e servizi per cittadini e imprese.

Una chiamata a reagire: opportunità per Enna

Il dato 2025 può essere uno stimolo per amministratori, cittadini e imprese di Enna. Sarebbe necessario un piano locale di digitalizzazione: con un uso efficace dei fondi del PNRR, ma anche progettualità autonoma. È il momento di puntare su servizi online, interoperabilità, banda larga, infrastrutture per la “città connessa”.

