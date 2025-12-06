Firmata convenzione per l’assunzione di lavoratori disabili tra Asp di Enna e Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte

Lo scorso 3 dicembre è stata approvata una convenzione tra l’ASP di Enna e il Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 11 della legge 68 del 1999. La firma arriva nella “Giornata Internazionale della Persona con Disabilità” istituita dal 1981 per sensibilizzare le istituzioni ad eliminare ogni ostacolo che limita l’uguaglianza e la piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale.

A siglare l’accordo, presso la sede del Centro per l’Impiego, sono stati il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dottor Mario Zappia, il Direttore Amministrativo, dottoressa Maria Sigona, e il Dirigente del Centro per l’Impiego, dottor Giuseppe Nasello. Si tratta di un evento dal forte valore simbolico ma anche produttivo per l’Azienda Sanitaria Ennese, che per la prima volta nella sua storia sottoscrive una convenzione di questo tipo, dimostrando una concreta attenzione alla responsabilità sociale e all’inclusione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. L’accordo prevede l’assunzione di lavoratori disabili nell’arco di 36 mesi, per raggiungere la quota d’obbligo del 7% riservata dalla normativa vigente agli enti pubblici. Il Centro per l’Impiego, forte dei suoi strumenti specializzati in materia di collocamento mirato, fornirà all’Azienda Sanitaria una graduatoria di candidati iscritti negli appositi elenchi. Si cercano addetti alla portineria, magazzinieri, operatori informatici, assistenti e collaboratori amministrativi, garantendo possibilità di inserimento per competenze e attitudini differenti. Il percorso di selezione seguirà due binari complementari: parte delle assunzioni avverrà attraverso avviso pubblico a chiamata numerica gestito dal Centro per l’Impiego, mentre sette posizioni saranno coperte tramite concorso pubblico bandito direttamente dall’ASP, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di accesso alla pubblica amministrazione.

Dietro la firma c’è un lavoro di mesi che ha visto la collaborazione tra le due istituzioni. Per l’ASP ha curato l’iter il dottor Giuseppe Giunta, mentre per il Centro per l’Impiego si è distinto l’impegno del dottor Fabrizio Russo. Il Comitato provinciale per il sostegno ai disabili ha espresso parere favorevole lo scorso 13 novembre, aprendo così la strada alla firma definitiva. “La convenzione non rappresenta soltanto l’adempimento di un obbligo normativo, ma assume un significato molto più profondo – spiega il Direttore Generale Zappia – da un lato offre concrete opportunità occupazionali a persone che spesso faticano a trovare inserimento nel mondo del lavoro, dall’altro consente all’ASP di rafforzare il proprio organico per il funzionamento ottimale dei servizi. Voglio ringraziare sentitamente il Dirigente Nasello per la ampia e cordiale collaborazione che ci ha riservato, unitamente ai suoi collaboratori”. I lavoratori assunti saranno impiegati nelle diverse strutture dell’azienda dislocate sul territorio provinciale e le loro mansioni saranno sempre compatibili con il quadro clinico individuale, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.

“Questo accordo segna un precedente importante e apre la strada a una nuova cultura dell’inclusione lavorativa – dichiara il Dirigente Giuseppe Nasello – come Centro per l’Impiego offriremo consulenza e supporto nel tempo affinché il programma venga realizzato per raggiungere i risultati attesi. Vogliamo che questa convenzione diventi un modello replicabile”.