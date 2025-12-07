A19, riaperto lo svincolo di Enna

Dopo alcuni giorni di chiusura, torna percorribile lo svincolo di Enna sulla A19 Palermo–Catania. La riapertura, attesa dagli automobilisti e dai pendolari della provincia, rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alla situazione critica registrata nei primi giorni di dicembre.

Fonti ufficiali indicano che lo svincolo è ora regolarmente riaperto al traffico: le rampe tornano accessibili sia in entrata che in uscita: un sollievo per chi, in questi giorni, aveva dovuto affrontare deviazioni e percorsi più lunghi.

Cronologia dei lavori

Dal 1° dicembre 2025, alle ore 7:00, era infatti scattata la chiusura dello svincolo di Enna: venivano interdetti sia l’ingresso in A19 per chi partiva da Enna (direzione Palermo) sia l’uscita dalla A19 per chi arrivava da Catania.

La chiusura si inseriva in una serie di interventi programmati: installazione di giunti di dilatazione, manutenzione delle rampe e verifica della sicurezza del nodo viario.

Il tratto Gerbini–Motta verso Catania resta chiuso

Va tuttavia ricordato che non tutta la A19 è libera. Il tratto che va dallo svincolo di Gerbini–Sferro a quello di Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania è ancora interdetto al traffico per lavori di pavimentazione.

